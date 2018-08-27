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Познер развеял миф о «таинственной русской душе»

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Телеведущий Владимир Познер подверг резкой критике все рассуждения о «таинственной русской душе».

Отвечая на вопрос одного из читателей его блога, Познер назвал мифом предположения об особенности россиян.

«Мне все это кажется полнейшей чепухой. Никакой таинственной души я не нахожу», — написал 85-летний Познер на своем официальном сайте.

Он пояснил, что это такая игра, которая может быть очень удобной политически не только для «противника», но и для самих россиян. «Мол, мы не такие, как вы, мы особые», — продолжил телеведущий свою мысль.

Познер также выразил свое несогласие с позицией великого русского поэта Федора Тютчева, утверждавшего, что «умом Россию не понять».

При этом Познер все-таки признал наличие у каждого народа особенного национального характера. «Но это вовсе не означает, что у нас какая-то таинственная душа», — подытожил он.

Ранее телеведущий высказался насчет национальной идеи в России, предположив, что объединить россиян могло бы стремление к правде и равенству.

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