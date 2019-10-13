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Познер признал победу интернета над телевидением в России

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Отвечая на вопрос, почему «интернет побеждает телевизор», телеведущий Владимир Познер назвал эту тенденцию «российским феноменом».

«Это не в Америке, это не во Франции, не в Германии, не в Англии: BBC, SKY смотрят со страшной силой, — приводятся его слова на сайте „Познер Online“. — Это у нас не смотрят телевизор».

По мнению Познера, такая ситуация сложилась из-за того, что россиян не устраивает «единая информация», которую им предлагает телевидение.

В этой связи телеведущий напомнил о притче Фазиля Искандера, в которой речь шла о художнике, победившем в конкурсе на лучший портрет безногого генерала. На картине военный был изображен сидящим на коне, но только в профиль, благодаря чему догадаться об отсутствии у него второй ноги было нельзя. «Вот у нас такое телевидение», — резюмировал Познер.

Он подчеркнул, что именно по этой причине все больше людей, особенно молодежи, предпочитают интернет. «А вот молодежь — она вся там, и это понятно почему, она чувствует фальшь, а там вроде бы люди говорят свое мнение», — считает телеведущий.

Недавно Познер пришел к выводу, что главная проблема России заключается в том, что страной управляют выходцы из советской эпохи. По его словам, именно из этой проблемы «вытекают все остальные».

Ранее телеведущий также подверг резкой критике все рассуждения о «таинственной русской душе» и высказался насчет национальной идеи в России, предположив, что объединить россиян могло бы стремление к правде и равенству.

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