Познер нашел россиянам национальную идею

Тележурналист Владимир Познер высказался насчет национальной идеи в России, предположив, что объединить россиян могло бы стремление к правде и равенству.

«Конечно, хорошо бы найти цель, которая бы всех привлекла. <...> Можно объединить народ только на одно, когда народ поверит. Говоря ему правду. Вот да. У нас все с этим тяжело, но вот и тяжело потому-то, потому-то и потому-то. Когда ощущение, как вам сказать, равенства будет реально», — заявил Познер во время встречи с читателями.



«Вы знаете, что ни в одной стране, мне известной, члены парламента не имеют ни специальных номеров, ни этих самых… То есть у нас получается, что как только ты куда-то попал, у тебя сразу чувство превосходства над другими. Пока не избавимся от этого, пока не будет таких серьезных изменений», — добавил он.



При этом Познер отметил, что в советском обществе существовала мощная национальная идея, но она была дискредитирована властной элитой.



«Ну, в Советском Союзе была цель какая? Построить социализм, а потом коммунизм. И поначалу это была мощная цель, которую многие-многие поддерживали, но постепенно стали понимать, что это неправда. Ну, как может быть такая цель, когда оказывается, что высокопоставленные чины партии имеют свои магазины, свои дома отдыха, свое 4-е управление Минздрава СССР и т. д. », — сказал он.

Познер раскритиковал попытки объединить современное российское общество вокруг Русской православной церкви. По его мнению, православие не подходит многонациональному народу Российской Федерации, и особенно этому мешают недостаточно высокие моральные качества православного духовенства.

Также он признался, что не верит «ни одному слову того, что говорят» в Государственной думе, Совете Федерации, и часто не доверяет словам президента, сославшись на данные соцопросов о низком уровне доверия россиян этим властным институтам.



«Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», — заключил Познер.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Познер назвал «рабами» людей, которые «преклоняются перед диктатором» Иосифом Сталиным. В этом году Познер выразил надежду, что «когда-нибудь страна или народ сможет признаться в том, что Сталин был величайшим преступником и что ответственность за его поступки несет, в частности, народ, который его поддерживал». В пример россиянам он привел немцев, которые глубоко раскаялись за поддержку Гитлера.