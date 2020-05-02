Фейки недели: смерть Ким Чен Ына, задержание старика и отставка Мишустина

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Смерть Ким Чен Ына

Самым громким фейком уходящей недели стала смерть лидера председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ын.

Впервые сообщения о кончине северокорейского лидера появилось в китайской социальной сети Weibo со ссылкой на вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV, пишет американское издание The New York Post. По его словам, сведения о смерти Ким Чен Ына были получены из «очень солидного источника».

В то же время другие источники утверждали, что северокорейский лидер впал в вегетативное состояние после операции на сердце, которая прошла неудачно, поскольку руки хирурга якобы сильно дрожали.

Масла в огонь добавил сбежавший из КНДР депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо. Он заявил, что глава Северной Кореи умер в минувшие выходные с «вероятностью в 99 процентов».

Однако 1 мая Ким Чен Ын появился на публике живым и внешне здоровым. Он посетил церемонию открытия Сунчхонского завода по производству фосфорных удобрений.

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



Если бы Ким Чен Ын действительно умер, то следующим северокорейским лидером могла бы стать его родная сестра Ким Ё Чжон.

Как российский полицейский задерживал старика-орденоносца

Эпидемия коронавирусной инфекции стала благодатной почвой для самых невероятных слухов. Так, в мессенджерах активно распространяется видео, на котором сотрудник российской полиции якобы задерживает пожилого мужчину за нарушение режима самоизоляции. Пенсионер плачет и спрашивает стража правопорядка: «За что я воевал?»

Всё это, конечно, печально, однако к российской полиции видео никакого отношения не имеет. Если обратить внимание на детали, то на шевроне сотрудника правоохранительных органов вышита надпись «ГУ МВС УКРАIНИ».



На самом деле инцидент случился в Одессе в 2017 году. Местный пенсионер Николай Скаливский попытался прорваться к президенту Украины Петру Порошенко, чтобы пожаловаться на нищенское положение своей семьи, и был задержан полицией.

Сам Скаливский утверждает, что он ветеран Великой Отечественной войны. Но это неправда. Одесским журналистам удалось выяснить, что на момент начала Великой Отечественной войны пенсионеру было 9 лет и 9 месяцев, то есть участвовать в боевых действиях он не мог.

Отставка Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин тоже стал жертвой фейковой информации: в СМИ появились ложные новости о его скорой отставке.

Известно, что глава кабмина заразился коронавирусом и был вынужден отойти от дел. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

Речи об уходе Мишустина с должности пока не идет. Однако издание «Медуза» опубликовало заметку о том, что Михаил Мишустин, вполне вероятно, «не вернется на пост премьера даже после выздоровления». В материале журналисты ссылаются на некий анонимный источник в правительстве.

Информацию об уходе Мишустина опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это ерунда», — приводит слова Пескова ФАН.

Ранее врач-эпидемиолог Виталий Васильев рассказал в интервью «Ридусу», как его вылечили от коронавируса за две недели в Одинцовской областной больнице. Так что Мишустин, возможно, выйдет на работу уже в середине мая.