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В СМИ обсуждают слух о смерти Ким Чен Ына

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Сообщение о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына появилось в китайской социальной сети Weibo со ссылкой на вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV, пишет американское издание The New York Post.

По словам вице-директора, информация о смерти северокорейского лидера получена из очень солидного источника.

В соцсетях эту новость стали широко обсуждать, но с некоторым недоверием.

В то же время, согласно другим неподтвержденным источникам в Пекине, состояние Ким Чен Ына ухудшилось после операции на сердце. По имеющейся информации, установка стента прошла неудачно из-за того, что руки хирурга якобы сильно дрожали. Как сообщает японский журнал Shukan Gendai, после операции лидер КНДР находится в вегетативном состоянии.

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как 15 апреля он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, в последний раз Ким Чен Ына видели на публичных мероприятиях 11 апреля.

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