В Сети появился фейк о задержании ветерана за нарушение самоизоляции

В мессенджерах активно распространяется очередной ролик о коронавирусе. На видео изображен пожилой мужчина, который плачущим голосом обращается к сотруднику правоохранительных органов: «За что же я воевал?» В сопроводительном тексте к ролику указано, что это якобы российский полицейский задерживает несчастного ветерана за нарушение режима самоизоляции.

Всё это, конечно, печально, однако к российской полиции видео никакого отношения не имеет. Если обратить внимание на детали, то на шевроне сотрудника правоохранительных органов вышита надпись «ГУ МВС УКРАIНИ», передает портал Coronafake.

Инцидент на самом деле случился в Одессе. Пенсионера зовут Николаем Скаливским. В 2017 году он попытался пробиться к президенту Украины Петру Порошенко, чтобы пожаловаться на тяжелое материальное положение своей семьи, и был задержан полицией.

При этом, как удалось выяснить одесским журналистам, на момент начала Великой Отечественной войны Николаю Скаливскому было 9 лет и 9 месяцев, то есть участвовать в боевых действиях он не мог.

Сайт по борьбе с фейками о коронавирусе Coronafake был запущен по инициативе председателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александра Малькевича.

«На портале coronafake.ru будут регулярно публиковаться опровержения фейков и вбросов, а также самые свежие и правдивые данные, связанные с пандемией. … Нагнетания стали нашей обыденностью. Противоречивой информации столько, что порой не знаешь, кому стоит верить», — сказал Малькевич.