Эпидемиолог рассказал, как его вылечили от коронавируса за две недели

Врач-эпидемиолог Виталий Васильев рассказал в интервью «Ридусу», как его вылечили от коронавируса за две недели в Одинцовской областной больнице.



По словам Васильева, коронавирусом он заразился на рабочем месте. В больнице, где работает врач, был обнаружен очаг инфекции.

Началось все с большой температуры — 39,5. До 40 температура не поднималась. Чувствовал себя достаточно плохо. Я заперся в комнате, лежал. Думал, что это какой-то сильный грипп. Однако дни шли, а состояние не улучшалось. Я вызвал скорую помощь. Меня отвезли в Одинцовскую больницу, провели лабораторные исследования, сделали КТ. Обнаружилась пневмония, 21% поражения легких. В общем, легкая степень. И при этом я чувствовал себя очень отвратно. Страшно даже представить, что с человеком происходит при средней или тяжелой степени, — говорит собеседник «Ридуса».

Виталия Васильева срочно госпитализировали в инфекционное отделение. В первый же день началась интенсивная терапия. Были назначены антибиотики, ретровирусная терапия и противомалярийная терапия. Оказывается, противомалярийные препараты действительно хорошо справляются с коронавирусом.

«На третий день я почувствовал себя почти здоровым. Отдельно хотелось бы отметить уважительное отношение медицинского персонала. Врач заходил каждый день, справлялся о моем самочувствии, давал рекомендации», — отметил Васильев.

Разумеется, я очень боялся за семью. Три раза они проверялись на наличие инфекции. Но никто, слава богу, не заразился. Спасло то, что они очень серьезно отнеслись к рекомендациям, касающимся ношения масок, мытья рук и дезинфекции помещений. Так что мыть руки, не трогать лицо, глаза, носить маску — это очень важно. Данные меры спасают даже в том случае, если коронавирусом заразился близкий тебе человек, — добавил эпидемиолог.

За последние сутки в России выявлено 7933 новых случая заражения Covid-19 в 85 регионах. У 44,5% заразившихся нет клинических проявлений болезни. Умерли за сутки 96 человек, полностью выздоровел 1601 человек.

Лидерами по числу новых случаев остаются Москва (3561), Московская область (797) и Санкт-Петербург (349).

По общему числу заразившихся Россия занимает 8-е место в мире, обогнав Китай и Иран и быстро приближаясь к Турции.