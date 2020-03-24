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«Таблетки Трампа от коронавируса» убили жителя США

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© Twitter

© Twitter

Житель американского штата Аризона скончался после приема препарата хлорохин, которым он пытался защитить себя от заражения коронавирусом. Супруга погибшего также принимала препарат. Сейчас она находится в палате интенсивной терапии, сообщил сайт NBC NEWS.

Хлорохин используется для лечения малярии. При этом некоторые ранние исследования показывают, что он может быть полезен и при COVID-19. Однако врачи напоминают, что пока нет лекарств, официально одобренных для борьбы против коронавируса.

«Если лекарства принимаются без какой-либо явной пользы, доказанной наукой, они могут нанести большой вред», — цитирует сайт слова доктора Бена Сингера из Северо-западной мемориальной больницы в Чикаго.

Директор медицинского центра Banner Poison в Финиксе Дэниел Брукс подчеркнул, что в нынешней обстановке неопределенности в отношении COVID-19 многие пытаются найти новые способы профилактики или лечения коронавируса. Однако самолечение — не самый лучший способ.

Мужу и жене, которые приняли хлорохин, исполнилось по 60 лет. Уже в течение часа они обратились за неотложной медицинской помощью. Однако мужчину спасти врачам уже не удалось.

Издание отмечает, что препарат, о котором идет речь, рекламировал президент Дональд Трамп. По словам американского лидера, он имеет потенциал для борьбы с COVID-19. Однако позднее Национальный центр контроля заболеваний и общественного здравоохранения США заявил, что Всемирная организация здравоохранения не одобрила хлорохин для лечения коронавируса. Для этого требуется гораздо больше исследований.

Между тем Дональд Трамп анонсировал начало клинических испытаний лекарства от коронавируса в США. По его словам, препарат начнут выдавать людям в Нью-Йорке уже 24 марта. Президент подчеркнул, что средство ранее «хорошо зарекомендовало себя в борьбе с малярией».

ВОЗ заявила о начале испытаний первого варианта вакцины от коронавируса 18 марта. Через два дня о начале работы в этом направлении рассказали российские ученые.

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