Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав РФ обновил методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, в частности расширив число возможных к назначению препаратов для лечения коронавирусной инфекции у взрослых с четырех до шести.

Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, к этим лекарствам относятся лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, а также препараты интерферонов — рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Данные этиотропные препараты, которые рекомендовано использовать в комбинации, были выделены на основании клинического опыта ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, говорится в документе.

Ранее департамент здравоохранения Москвы рекомендовал заразившимся коронавирусом применять лекарство, содержащее комбинацию лопинавира и ритонавира. Розничная цена этого препарата в российских аптеках достигает 8900 рублей за упаковку.

Кроме того, Минздрав РФ рекомендовал лечить коронавирусную инфекцию ибупрофеном и парацетамолом. При этом специалисты из Калифорнийского университета в Дэвисе доказали, что популярный болеутоляющий и жаропонижающий препарат ибупрофен бьет по печени сильнее, чем считалось ранее.

