найти ×
   
  • USD -0.99
    77.73
  • EUR -0.23
    85.74
СохранитьСохранено0
×

-3018648

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Small f1a6d446e0
© Евгений Софронеев/ТАСС

© Евгений Софронеев/ТАСС

Минздрав РФ обновил методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, в частности расширив число возможных к назначению препаратов для лечения коронавирусной инфекции у взрослых с четырех до шести.

Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, к этим лекарствам относятся лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, а также препараты интерферонов — рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Данные этиотропные препараты, которые рекомендовано использовать в комбинации, были выделены на основании клинического опыта ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, говорится в документе.

Ранее департамент здравоохранения Москвы рекомендовал заразившимся коронавирусом применять лекарство, содержащее комбинацию лопинавира и ритонавира. Розничная цена этого препарата в российских аптеках достигает 8900 рублей за упаковку.

Кроме того, Минздрав РФ рекомендовал лечить коронавирусную инфекцию ибупрофеном и парацетамолом. При этом специалисты из Калифорнийского университета в Дэвисе доказали, что популярный болеутоляющий и жаропонижающий препарат ибупрофен бьет по печени сильнее, чем считалось ранее.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
19645220читать позжечитаю позже
Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве
26127628читать позжечитаю позже

главное


Кино
5 причин посмотреть «Человека-невидимку» всем любителям ужасов

И поклонникам фильмов про призраков в частности.

509143читать позжечитаю позже

Здоровье
Спорт
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине26 марта

Чтобы вы не стали шариком, пока сидите дома.

18023620читать позжечитаю позже