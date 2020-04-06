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Начальника районного ГИБДД в Новосибирской области поймали пьяным за рулем

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© кадр из видео vk.com

© кадр из видео vk.com

В Новосибирской области местным водителям пришлось самим задерживать начальника районного ГИБДД, который в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое ДТП.

По свидетельству водителей, полицейский, находившийся за рулем в абсолютно невменяемом состоянии, протаранил их машину, а затем попытался скрыться, при этом задев еще три автомобиля.

Когда инспектор понял, что скрыться ему не удастся, он достал табельное оружие и начал угрожать тем, кто посмел его остановить. Лишь увидев своих коллег, сотрудник ГИБДД успокоился, сообщает РЕН ТВ.

В региональном ГУ МВД РФ сообщили, что по результатам служебной проверки полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.

Как отмечает телеканал, в настоящее время провинившийся майор ведет переговоры о возмещении ущерба водителям поврежденных автомобилей. Попыток оправдаться он не предпринимал.

Ранее «Ридус» писал о том, что сотрудники ГИБДД задержали начальника ОБЭП УМВД Сургута Александра Тетерятникова, находившегося за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии.

До этого в Пензенской области полиция задержала депутата местного заксобрания от «Единой России» Владимира Вдонина за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. При задержании он предъявил поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры РФ. Теперь ему грозит до одного года лишения свободы.

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