Задержанному за пьяную езду депутату грозит до года лишения свободы

В отношении депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения», которая предусматривает до одного года лишения свободы.

По версии следствия, утром 30 ноября Вдонин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Land Rover, был остановлен на улице Измайлова в Пензе инспекторами ДПС.

Полицейским подозреваемый предъявил заведомо поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры РФ.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправные действия депутата и изъяли поддельное удостоверение, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

О задержании депутата в пьяном виде сообщил в своем Instagram секретарь партийной комиссии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко. По его словам, сев за руль в пьяном виде, Вдонин наплевал на закон и безопасность других людей. Ревенко также назвал поведение депутата «вызывающим и аморальным», напомнив в этой связи о словах президента РФ Владимира Путина, который на прошедшем недавно съезде «Единой России» обратил особое внимание на то, что члены партии, нарушившие закон, должны отвечать по всей строгости.



В результате Вдонин был исключен из рядов «Единой России» и выведен из состава фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Пензенской области.

