Депутата от «Единой России» исключат из партии за вождение в пьяном виде

В Пензенской области полиция задержала депутата местного заксобрания от «Единой России» Владимира Вдонина за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко на своей странице в Instagram.

В пьяном виде он сел за руль автомобиля, наплевав на закон и безопасность других людей. При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры, — отметил Ревенко.

Он добавил, что Вдонин будет исключен из партии и выведен из состава фракции в законодательном собрании Пензенской области. Кроме того, Ревенко пообещал взять разбирательство этого вопиющего случая под личный контроль.

«Я напомню, что Президент России Владимир Путин, выступая на съезде „Единой России“, обратил особое внимание всех членов партии на то, что лидер — это тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивает с себя строже, чем с других», — заключил Ревенко.

«Раньше мы из новостей узнавали о провинившихся депутатах, когда об очередном вопиющем нарушении трубили все издания. Теперь о пьяной поездке депутата мы узнаем из инстаграма представителя единороссов в Госдуме Евгения Ревенко. Партийные функционеры сами проводят чистку рядов прежде любых резонансов», — обратили внимание авторы Telegram-канала «Номенклатура».

