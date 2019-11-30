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Депутата от «Единой России» исключат из партии за вождение в пьяном виде

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© penzavzglyad.ru

© penzavzglyad.ru

В Пензенской области полиция задержала депутата местного заксобрания от «Единой России» Владимира Вдонина за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко на своей странице в Instagram.

В пьяном виде он сел за руль автомобиля, наплевав на закон и безопасность других людей. При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры, — отметил Ревенко.

Он добавил, что Вдонин будет исключен из партии и выведен из состава фракции в законодательном собрании Пензенской области. Кроме того, Ревенко пообещал взять разбирательство этого вопиющего случая под личный контроль.

«Я напомню, что Президент России Владимир Путин, выступая на съезде „Единой России“, обратил особое внимание всех членов партии на то, что лидер — это тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивает с себя строже, чем с других», — заключил Ревенко.

«Раньше мы из новостей узнавали о провинившихся депутатах, когда об очередном вопиющем нарушении трубили все издания. Теперь о пьяной поездке депутата мы узнаем из инстаграма представителя единороссов в Госдуме Евгения Ревенко. Партийные функционеры сами проводят чистку рядов прежде любых резонансов», — обратили внимание авторы Telegram-канала «Номенклатура».

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Комментарии (1)

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    Фахратдин Таироввчера, 21:12

    А что из себя представляет многие депутаты городской думы Пензы и ЗакСобрания области, красноречиво свидетельствует следующий вопиющий факт: на конференции регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Василий Бочкарев, которого народ пензенский люто ненавидит и дал ему прозвище «Вася-доля» заявил:

    "Я хочу попросить всех депутатов прекратить вообще, так сказать, грабить население, грабить «управляйки», как их сегодня называют, и заниматься неприглядными вещами. Для партии неудобно. Я не буду называть фамилий. Все ребята, кто грабит город, кто грабит население, все вы друг друга знаете. Я просто вам обещаю, что я вас всех включу на следующий год в программу проверки в части вашего бизнеса, легальности его, в первую очередь, заработной платы, и аффилированных с вами предприятий. У некоторых — ни кола, ни двора, а стройку такую иногда ведут в области и в городе на подставных лиц, будь здоров. Многие тут шустрые, я их знаю, которые рэкетируют городскую власть. Я об этом знаю, у меня оперативная информация есть. Посиделки в этой столовой городской на предмет «делать нечего»… Хотя все имеют вроде бы работу основную, целыми днями в этой столовой торчите...

    Начинайте работать и рэкетом прекращайте заниматься. Не думайте, что мы слепые, что мы не видим или мало знаем. Что-то не знаем, но во время проверок будем знать больше. Вот я вас предупреждаю — все депутаты городской Думы и областного ЗакCобрания, которые связаны с бизнесом и не легализовали свой бизнес, будут включены в план проверки следующего года. Ноги выдернем, значок отнимем и на место поставим. Имидж Пензенской области сегодня зависит не только от губернатора, но и от каждого из вас. Вот давайте вместе создадим проект «Спасение Пензенской области»..."

    Согласно утверждениям горе-губернатора В.Бочкарева, ушлые депутаты - "...РЭКЕТИРУЮТ ВЛАСТЬ И ГРАБЯТ НАСЕЛЕНИЕ?.."

    Господа правоохранители! Как говорит Владимир Владимирович: "ГДЕ ПОСАДКИ?.."

    ПОДРОБНЕЕ >> https://anticriminal.livejournal.com/30852.html

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