Начальника ОБЭП Сургута поймали пьяным за рулем

Сотрудники ГИБДД задержали начальника ОБЭП УМВД Сургута Александра Тетерятникова, находившегося за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник, в момент задержания Тетерятников представился и начал требовать, чтобы его отпустили.

Видео, запечатлевшее этот инцидент, было размещено в Сети. На кадрах видно, как мужчина отказывается подчиняться требованиям инспекторов ДПС и пытается оказать сопротивление. Полицейским приходится применить силу.

По данным источника, руководство ГИБДД выезжало на место происшествия и требовало от подчиненных удалить видеозапись, но она в итоге все-таки сохранилась.

В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили изданию, что по факту размещенного в Сети видео проводится проверка. «В случае подтверждения информации сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», — заверили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области полиция задержала депутата местного заксобрания от «Единой России» Владимира Вдонина за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. При задержании он предъявил поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры РФ. Теперь ему грозит до одного года лишения свободы.