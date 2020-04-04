Васильеву заподозрили в воровстве денег, пожертвованных на маски

Интернет-пользователи уличили основателя ФБК Алексея Навального и главу профсоюза медицинских работников «Альянс-врачей» Анастасию Васильеву в финансовых махинациях при закупке средств индивидуальной защиты для Окуловской ЦРБ и Боровичской станции скорой помощи.

Согласно отчету «Альянса врачей», для двух провинциальных медучреждений было закуплено 500 одноразовых масок, 300 антисептиков, 1000 одноразовых перчаток, 580 респираторов, 10 одноразовых костюмов и 20 герметических очков. На всё это, уверяют в организации, ушло 293 тысячи 813 рублей, собранных за счет добровольных пожертвований.

Отметим, что эти пожертвования собирались силами ФБК.

Пользователи Сети сочли данный отчет недостоверным. По их мнению, реальная стоимость озвученного объема средств индивидуальной защиты значительно меньше, чем 293 тысячи 813 рублей.

«Жульнические манипуляции Навального точно в какой-то момент должны стать объектом научного исследования или книги. Вот посмотрите, как он врет людям, используя для этого хайповую и больную для общества тему», — прокомментировал политолог Владимир Киреев.



Ранее главный врач Боровичской ЦРБ Вадим Ледягин заявил, что привезенные Анастасией Васильевой средства индивидуальной защиты «не имели ни сертификатов, ни регистраций».

Напомним, что накануне глава печально известного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева отправилась в Боровичи и Окуловку, чтобы передать местным ЦРБ средства индивидуальной защиты. При этом, согласно сложившемуся в стране положению с эпидемией коронавируса, Васильева вообще не имела морального права никуда выезжать, а должна была находиться дома на карантине, поскольку недавно она контактировала с родственниками, вернувшимися из отпуска в ОАЭ.

Кроме того, еще недавно у Васильевой была высокая температура, а значит, она вполне может являться носителем коронавируса. Таким образом, она могла стать источником распространения инфекции в двух провинциальных городах, где пока не зафиксировано ни одного случая заражения.

В итоге сотрудникам полиции пришлось задержать Анастасию Васильеву, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса в Новгородской области.

«Альянс врачей» неоднократно попадал под шквал критики как от представителей медицинского сообщества, так и журналистов, не говоря уже о чиновниках. Профсоюз уличали в подаче фейковых жалоб от медиков, раздувании скандала в Богдановичской ЦРБ, где сотни возмущенных врачей оказались тремя прачками и слесарем, пиаре на больных детях во время скандала в НМИЦ Блохина и весьма односторонней подаче материала. «Ридус» рассказывал, как руководитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева связана с Алексеем Навальным и ФСБ.

За прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 582 россиянина. Таким образом, количество заболевших составляет сегодня 4 тысячи 731 человек.