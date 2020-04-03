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Глава «Альянса врачей» могла стать источником COVID-19 в двух городах

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Глава профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева может стать источником распространения коронавируса (COVID-19) в двух городах Новгородской области — в Окуловке и Боровичах, где в настоящий момент не зафиксировано ни одного случая заражения, сообщает Ассоциация управленцев здравоохранения.

Васильева должна находиться на двухнедельном карантине, поскольку она контактировала с родственниками, вернувшимися из отпуска в ОАЭ. Но вместо того, чтобы сидеть дома, Анастасия отправилась в Новгородскую область, чтобы передать Окуловской и Боровичской ЦРБ средства индивидуальной защиты.

При этом еще недавно у Васильевой была высокая температура, а значит, она вполне может являться носителем коронавируса.

В результате правоохранительные органы решили задержать Анастасию Васильеву, чтобы предотвратить катастрофу.

По словам блогера Илиаса Меркури, при задержании у Васильевой не оказалось документов на автомобиль, которым она управляла.

«Вы не заметили ничего странного во вчерашнем скандале с задержанной главой „Альянса врачей“ Васильевой? Она поехала якобы раздавать медицинские маски в город Окуловка (нарушив при этом режим самоизоляции). По внезапному совпадению, вместе с Васильевой туда поехали представители западных СМИ, включая голландского журналиста Стивена Дерикса. Видимо, просто случайно Васильева их предложила подвезти по пути. А в январе этого года, Васильева взяла с собой в поездку в маленький уральский город Богдановичи Марка Беннетса из газеты „Вашингтон Таймс“. И там также произошел скандал с задержаниями. Удивительные совпадения, а не работа по одной методичке для западных СМИ, как вы могли подумать», — прокомментировал ситуацию юрист Илья Ремесло.

Всего в России на 3 апреля зафиксировано 4149 инфицированных. Из этого числа количество выздоровевших составляет 281 человек.

Напомним, вчера президент Владимир Путин заявил о том, что режим самоизоляции граждан продлен до 30 апреля. Глава государства распорядился продлить нерабочий период до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. В случае улучшения эпидемической ситуации в стране срок может быть сокращен.

«Альянс врачей» неоднократно попадал под шквал критики как от представителей медицинского сообщества, так и журналистов, не говоря уже о чиновниках. Профсоюз уличали в подаче фейковых жалоб от медиков, раздувании скандала в Богдановичской ЦРБ, где сотни возмущенных врачей оказались тремя прачками и слесарем, пиаре на больных детях во время скандала в НМИЦ Блохина и весьма односторонней подаче материала. «Ридус» рассказывал, как руководитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева связана с Алексеем Навальным и ФСБ.

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