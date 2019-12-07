Васильева из «Альянса врачей» подтвердила наличие у нее родственника в ФСБ

Глава созданного при поддержке Алексея Навального профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева фактически подтвердила, что один из ее родственников является высокопоставленным сотрудником ФСБ.

Информация о том, что среди близких Васильевой есть действующий генерал ФСБ, появилась в начале ноября сразу в нескольких Telegram-каналах. Сначала Анастасия эти сведения опровергала. Однако несколько позже журналисты нашли на странице общественницы в социальных сетях фотографию пожилого мужчины, который, по данным работников СМИ, занимает высокую должность в структуре ФСБ. Отвечая на вопрос корреспондента URA.RU об этом снимке, Васильева подтвердила, что изображенный на нем мужчина — член ее семьи.

«Это родственники моего мужа. И если они где-то работают, то это их личное дело», — приводит URA.ru слова Васильевой.



Политолог Владимир Киреев считает, что именно благодаря наличию высокопоставленных родственников Анастасия Васильева смогла избежать ответственности за свои хулиганские выходки в городском онкологическом диспансере Санкт-Петербурга и «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина».

«Очевидно, что это не простая семья. Об этом также говорит и тот факт, что у Васильевой была не так давно найдена элитная загородная недвижимость стоимостью выше 50 миллионов рублей», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что сбором заграничных пожертвований для Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального занимается некая Екатерина Терешкина, бывшая сотрудница ФСБ. Сейчас Екатерина постоянно проживает в Лондоне и работает личной помощницей бизнесмена Евгения Чичваркина.