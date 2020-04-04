Врач из Боровичей: маски, которые везла Васильева, не имели сертификатов

Главный врач Боровичской ЦРБ Вадим Ледягин прокомментировал скандал с Анастасией Васильевой, которая вчера была задержана сотрудниками полиции в Новгородской области.

Напомним, что накануне глава печально известного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева отправилась в Боровичи и Окуловку, чтобы передать местным ЦРБ средства индивидуальной защиты. При этом, согласно сложившемуся в стране положению с эпидемией коронавируса, Васильева вообще не имела морального права никуда выезжать, а должна была находиться дома на карантине, поскольку недавно она контактировала с родственниками, вернувшимися из отпуска в ОАЭ.

Кроме того, еще недавно у Васильевой была высокая температура, а значит, она вполне может являться носителем коронавируса. Таким образом, она могла стать источником распространения инфекции в двух провинциальных городах, где пока не зафиксировано ни одного случая заражения.

«Прибыла Анастасия из города Москвы, в котором проводятся массовые карантинные мероприятия по поводу инфицирования COVID-19, без всяких предосторожностей. С собой при этом якобы везли гуманитарную помощь в виде медицинских масок. Опять-таки непонятно, с каких эти маски складов. Они не имели ни сертификатов, ни регистраций», — рассказал Ледягин.

По его словам Васильева прибыла в Новгородскую область не одна, а в компании журналистов. «Анастасия, судя по всему, пыталась просто привлечь к себе внимание общественности», — считает Ледягин.

На сегодняшний день недостатка средств в ЦРБ Окуловки и Боровичах не наблюдается, добавил медик. В частности. в больнице в Боровичах имеется 16 тысяч защитных масок, 70 защитных костюмов, а в ЦРБ в Окуловке — 3350 масок и около 25 костюмов. Также на следующей неделе в Новгородской области ожидается порядка поступление 250 тысяч масок, 500 костюмов, 17 тысяч пар перчаток.

Напомним, вчера президент Владимир Путин заявил о том, что режим самоизоляции граждан продлен до 30 апреля.

Глава государства распорядился продлить нерабочий период до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы.

«Альянс врачей» неоднократно попадал под шквал критики как от представителей медицинского сообщества, так и журналистов, не говоря уже о чиновниках. Профсоюз уличали в подаче фейковых жалоб от медиков, раздувании скандала в Богдановичской ЦРБ, где сотни возмущенных врачей оказались тремя прачками и слесарем, пиаре на больных детях во время скандала в НМИЦ Блохина и весьма односторонней подаче материала. «Ридус» рассказывал, как руководитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева связана с Алексеем Навальным и ФСБ.