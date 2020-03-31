Около двух тысяч россиян вернут на родину 31 марта

На 31 марта запланировано возвращение на родину почти двух тысяч россиян.

Как сообщает Росавиация, планируется доставить 1947 человек, из них 535 человек в аэропорты, расположенные в регионах.

Авиакомпания «Якутия» уже вывезла из Филиппин во Владивосток 170 человек. Кроме того, из Вьетнама в Новосибирск S7 доставит 202 человека, а из Таиланда в Иркутск — 163.

«Аэрофлот» вывезет из Таиланда в Москву 402 человека, а из Денпасара (Бали) — 417 человек. «Россия» доставит из Гоа 133 человека, а Azur Air из Канкуна — 460 человек, приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что с 31 марта вводятся ограничения на возвращение граждан РФ на родину из других стран. Согласно новым правилам, россияне могут прилететь в Москву исключительно в аэропорт Шереметьево и только в общем количестве, не превышающем 500 человек.

«Ридус» также писал о застрявших на острове Бали в Индонезии россиянах, которым предлагают эвакуироваться за 52 тысячи рублей. Многим туристам такая сумма не по карману, так как деньги за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы им не вернули.



Кроме того, о помощи взывают трое россиян-автостопщиков, которые застряли в Мавритании, а на Фиджи застряла группа из 17 российских туристов, которые не могут вернуться домой с 20 марта.

Россияне, которые не могут вылететь из аэропорта в Нью-Йорке, написали открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина с требованием вернуть их на родину. Под документом подписались 66 человек.

