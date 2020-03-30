Введено ограничение на возвращение россиян из-за рубежа

С 31 марта вводятся ограничения на возвращение граждан РФ на родину из других стран.

Согласно новым правилам, россияне могут прилететь в Москву исключительно в аэропорт Шереметьево и только в общем количестве, не превышающем 500 человек.

«Прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах Российской Федерации, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки», — уточняется в сообщении пресс-службы Росавиации.

В ведомстве напомнили, что с 20 по 30 марта в Россию доставили более 155 тысяч граждан, которые застряли в разных странах в связи с пандемией коронавируса.

В сообщении отмечается, что график вывоза российских граждан формируется экспертами рабочей группы с учетом данных МИД РФ и решений оперативного штаба.

Как отмечает газета «Известия», с просьбой помочь вернуться на родину к российские дипломатам в Индии обратились 5811 россиян. «Аэрофлот» должен осуществить 1 апреля второй вывозной рейс из Дели. Однако, как и 25 марта, Boeng-777 сможет вместить до 390 пассажиров.

Ранее сообщалось, что на Фиджи застряла группа из 17 российских туристов, которые не могут вернуться домой с 20 марта.

«Ридус» также писал о застрявших на острове Бали в Индонезии россиянах, которым предлагают эвакуироваться за 52 тысячи рублей. Многим туристам такая сумма не по карману, так как деньги за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы им не вернули.

О помощи также взывают трое россиян-автостопщиков, которые застряли в Мавритании.