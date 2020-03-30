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Четыре человека умерли от COVID-19 в Москве

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Четверо пациентов столичных больниц с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным тестом на COVID-19 скончались 30 марта. Все они были пожилыми людьми в возрасте от 76 до 86 лет и страдали хроническими заболеваниями. Двое из погибших находились на искусственной вентиляции легких.

«Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Также среди сопутствующих заболеваний — хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое из них страдали сахарным диабетом», — сказано в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Оперштаб снова напомнил москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции, объявленного накануне мэром Сергеем Собяниным.

Также 30 марта умер первый пациент с COVID-19 на территории Московской области.

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