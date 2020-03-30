Власти сообщили о первой смерти от COVID-19 в Подмосковье

Первый летальный исход в результате заражения коронавирусом нового типа отмечен в Московской области. Болезнь унесла жизнь 65-летней женщины, сообщил областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В штабе отметили, что пациентка попала в больницу с двухсторонней пневмонией. Она также страдала от сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлом году женщина перенесла инфаркт. Анализы подтвердили заражение коронавирусом нового типа.

«Врачами оказан весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий, однако спасти женщину не удалось. Она умерла от осложнений, вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний», — сказано в официальном Telegram-канале оперштаба.

В штабе напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Он был объявлен накануне губернатором Московской области.

