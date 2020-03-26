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Сократят ли майские и новогодние праздники из-за выходной недели в марте

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© Pixabay

© Pixabay

Внеплановая выходная неделя, о которой сообщил россиянам президент страны Владимир Путин в своем телеобращении 25 марта, никак не повлияет на расписание привычных праздников. Не планируется сокращать ни «майские», ни «новогодние» каникулы, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Предложенная президентом неделя карантина вызвана обстоятельствами, когда нужно принимать меры для предотвращения распространения вируса. Это реакция главы государства на внештатную ситуацию», — пояснил Рязанский в беседе с РИА Новости.

Сенатор считает, что выходная неделя в марте «не скажется на графике праздничных дней».

«Ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, президент об этом не говорил», — подчеркнул Рязанский.

Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля выходной. Эта мера должна помочь предотвратить распространение коронавирусной инфекции в России. При этом заработная плата в течение вынужденных каникул сохраняется, подчеркнул глава государства.

Владимир Путин также заявил о ряде мер по поддержке населения в связи с непростой ситуацией в стране. Минтруд и Центробанк уже готовят правовую базу для увеличения пособий безработным, выплат по больничным и введения «кредитных каникул».

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