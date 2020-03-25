ЦБ заявил о подготовке к кредитным каникулам для граждан

Все необходимые документы по введению в стране кредитных каникул для граждан, чьи доходы существенно упали, находятся в стадии подготовки. Так прокомментировали в Центробанке инициативу президента России Владимира Путина, высказанную во время телевизионного обращения к нации.

«Соответствующие изменения в законодательство и информационные письма Банка России готовятся. Сложной жизненной ситуацией считается снижение дохода заемщика не менее, чем на 30%", — цитирует ТАСС заявление пресс-службы Банка России.

Владимир Путин предложил ввести налоговые каникулы для лиц, пострадавших от снижения доходов, в числе других мер поддержки граждан и бизнеса, которые должны вступить в силу в ближайшее время.

На обращение Путина уже отреагировали в Минтруде. Министерство в кратчайшие сроки подготовит нормативно-правовую базу для увеличения пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда.