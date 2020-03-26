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Минтруд пообещал повысить оплату больничных уже с апреля

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© сайт правительства РФ

© сайт правительства РФ

Повышенный размер оплаты больничного листа, о котором сказал в своем телевизионном обращении президент Владимир Путин, начнут применять уже с апреля текущего года. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты России.

«Новый порядок расчета выплат будет применяться уже с апреля 2020 года», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы министерства.

В Минтруде отметили, что изменения затронут около 2,3 миллионов работающих граждан страны с маленькими зарплатами и стажем работы.

Сейчас бухгалтерия рассчитывает пособия по временной нетрудоспособности, исходя из средней заработной платы и стажа. При стаже восемь и более лет работники получают 100% среднего заработка. От пяти до восьми лет — 80%, до пяти лет — 60%.

Из-за этого у 2,3 миллионов работающих россиян при расчете оплаты больничных учитывалась сумма меньше размера минимальной оплаты труда (МРОТ). Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году — 69961,65 рубля в среднем за месяц при страховом стаже, превышающем восемь лет.

Президент России Владимир Путин в ходе телевизионного обращения к нации 25 марта предложил изменить норму ежемесячной выплаты по больничному листу до конца 2020 года. Она должна быть не менее МРОТ.

Также Минтруд уже готовит базу для повышения пособия по безработице до уровня МРОТ, о чем сказал президент Путин в телеобращении.

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