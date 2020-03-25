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Минтруд быстро подготовит базу для повышения пособия по безработице до МРОТ

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© сайт правительства РФ

© сайт правительства РФ

Нормативно-правовая база для повышения пособия по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет подготовлена в кратчайшие сроки. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Россия-1» министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Глава Минтруда напомнил, что существующий размер пособия по безработице сейчас значительно ниже МРОТ.

«Соответственно, по поручению мы сейчас подготовим всю нормативно-правовую базу и увеличим этот размер до 12130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда», — сказал Котяков.

Нынешний минимальный размер пособия по безработице составляет 1,5 тысячи рублей. Максимальный — восемь тысяч рублей.

Об увеличении пособия заявил 25 марта президент России Владимир Путин в своем телевизионном обращении к гражданам страны.

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