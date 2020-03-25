Минтруд быстро подготовит базу для повышения пособия по безработице до МРОТ
- 25 марта 2020, 21:29
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Нормативно-правовая база для повышения пособия по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет подготовлена в кратчайшие сроки. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Россия-1» министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Глава Минтруда напомнил, что существующий размер пособия по безработице сейчас значительно ниже МРОТ.
«Соответственно, по поручению мы сейчас подготовим всю нормативно-правовую базу и увеличим этот размер до 12130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда», — сказал Котяков.
Нынешний минимальный размер пособия по безработице составляет 1,5 тысячи рублей. Максимальный — восемь тысяч рублей.
Об увеличении пособия заявил 25 марта президент России Владимир Путин в своем телевизионном обращении к гражданам страны.
Войти через социальные сети: