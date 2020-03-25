«Нам нужно сплотиться»: как Путин думает защитить россиян от коронавируса

Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам в связи с распространением в стране коронавируса. В своей речи глава государства анонсировал целый ряд мер, направленный на то, чтобы максимально обезопасить россиян в период эпидемии.

В самом начале обращения Путин заявил о необходимости перенести общероссийское голосование по внесению в Конституцию изменений на более позднюю дату. Напомним, что изначально голосование планировалось провести 22 апреля. Новая дата, по словам президента, станет известна, когда эпидемия коронавируса пойдет в России на спад.

Далее глава государства объявил, что с 28 марта по 5 апреля — нерабочая неделя. При этом заработная плата будет сохранена.

Также в течение ближайших шести месяцев все социальные пособия и льготы продлеваются автоматически, ходить по различным инстанциям и писать соотвествующие заявления не нужно.

В то же время вводится налог от депозита в размере 13%, если сумма вклада составляет более одного миллиона рублей. А налог на доходы от офшорных компаний увеличится до 15%.

Еще Путин распорядился снизить с 30% до 15% размер страховых взносов на сумму зарплат, превышающих МРОТ. А для предприятий, работающих в секторах, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, президент предложил ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве и на взыскание штрафов.

Кроме того, Путин считает, что нужно предоставить отсрочку по всем налогам (кроме НДС) для малого и среднего бизнеса.

Гражданам, чей доход в связи с эпидемией сократился более чем на 30%, Путин обещал каникулы по ипотечным и потребительским кредитам, а потерявшим работу — увеличить пособие по безработице до 12 130 рублей.

Семьям с детьми, имеющим право на социальную помощь, власти будут доплачивать по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до трех лет. А ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты к 75-летию Победы уже в апреле.

«Все меры, которые принимаются и будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность. Если государство и граждане будут действовать вместе. Нам нужно помнить о личной ответственности», — напомнил Владимир Путин.

