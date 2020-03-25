Политические партии направят наблюдателей на голосование по Конституции

Общественная палата России договорилась с рядом политических партий о направлении наблюдателей на общероссийское голосование по внесению в Конституцию пакета поправок. Соответствующее соглашение было подписано в среду, 25 марта.

«Все, кто хочет в процедурах общероссийского голосования принять участие в качестве наблюдателей, должны такую возможность реализовать», — отметила секретарь ОП РФ Лидия Михеева, напомнив, что ранее аналогичное соглашение было подписано с 20 общественными объединениями и некоммерческими организациями.



Партия «Единая Россия» готова направить до пяти наблюдателей на каждый участок для голосования. Все они будут обеспечены средствами индивидуальной медицинской защиты (масками и антисептиками), поскольку в стране развивается эпидемия коронавируса, сообщил заместитель секретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко.

ЛДПР планирует отправить на участки до 40 тысяч человек, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — более 5 тысяч.

А вот член президиума центрального совета «Справедливой России» Ольга Епифанова заявила, что найти необходимое количество наблюдателей для удаленных участков очень непросто. Еще она обратила внимание на необходимость противостояния «некорректной информации о конституционных поправках».



«В социальных сетях раздувается истерия. Пишут не о хороших поправках, а о разных страхах. Когда я встречаюсь с молодежью, то очень это очень сильно проявляется — люди не читают поправки, люди руководствуются тем, что находится в сетях», — цитирует Епифанову ТАСС.

Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в свою очередь заверила, что в связи с эпидемией коронавируса Центризбирком проинформировал избирательные комиссии в регионах об обязательных мерах по борьбе с инфекцией и сохранению здоровья участников голосования.

Согласно закону о поправках к Конституции, назначение наблюдателей на общероссийское голосование осуществляют ОП РФ и общественные палаты регионов.

Накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные о важности конкретных конституционных поправок для россиян.

Напомним, что в пятницу, 20 марта, начал работать сайт конституция2020.рф, созданный в рамках информационной кампании по организации и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок к Основному Закону. Информационный ресурс предоставляет исчерпывающую информацию о поправках, порядке голосования, а также знакомит пользователей с историей Конституции.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Крыма выразил надежду, что 22 апреля граждане примут участие в голосовании и поддержат поправки к Основному Закону. При этом он добавил, что, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, дату проведения общероссийского голосования можно будет сдвинуть.