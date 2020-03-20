Сегодня начал работать сайт конституция2020.рф, созданный в рамках информационной кампании по организации и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок к Основному Закону.

Информационный ресурс предоставляет исчерпывающую информацию о предложенных президентом России Владимиром Путиным поправках, порядке голосования, а также знакомит пользователей с историей Конституции.

Сайт очень современный, простой и понятный. Важно то, что он дает людям четкое понимание, в чем заключаются поправки, дает возможность ознакомиться с полным текстом Конституции. Весьма интересен раздел по истории Конституции. В общем, сайт очень удобный, информативный, а главное — ресурс не содержит ничего лишнего, избыточного. Это хороший пример того, как в России умеют делать интернет-сайты, — прокомментировала политолог Анна Федорова.

Как писал «Ридус» ранее, президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Крыма выразил надежду, что 22 апреля граждане примут участие в голосовании и поддержат поправки к Основному Закону. При этом он добавил, что, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, дату проведения общероссийского голосования можно будет сдвинуть.

Между тем источники РБК сообщили, что Федеральный центр дал установку регионам убрать дату 22 апреля с билбордов, информирующих россиян о голосовании по поправкам к Конституции.