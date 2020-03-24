Названы самые популярные конституционные поправки среди россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные о важности конкретных конституционных поправок для россиян.

Наиболее важным граждане России считают закрепление в Основном законе доступности и качества медицинского обслуживания (95%). Не менее значимо для россиян признание детей приоритетом государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%).

Также жители России поддерживают предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия нашей страны (92%), гарантию адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат (92%) и обязательную ежегодную индексацию пенсий (92%).

Обязательство со стороны властей оказывать поддержку научно-техническому развитию России считают важным 91% наших соотечественников. А еще девять из десяти россиян высказываются в пользу ответственности государства за защиту прав трудящихся и установления МРОТ не менее прожиточного минимума.

Большой популярностью пользуются поправки о защите персональных данных (86%) и о защите животных (85%).

Восемь из десяти граждан РФ поддерживают введение ограничений для муниципальных и государственных чиновников на хранение материальных ценностей за рубежом и запрет высшим государственным служащим иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство.

Внесение в Конституцию поправки о браке как союзе между мужчиной и женщиной одобряют 80% наших сограждан.

Ранее директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев заявил, что все предложения по изменению Конституции, которые попали в список президентских поправок, являются «стопроцентным попаданием под запрос граждан».

Поправки появились не в последний момент. Они неоднократно обсуждались членами рабочей группы по внесению изменений в Конституцию с представителями различных социальных групп и регионов нашей страны. Поэтому сегодня мы наблюдаем со стороны обычных людей большой интерес к этим поправкам. И то, что они попадут в Основной закон, увеличит их значимость, поскольку как-то изменить ситуацию будет весьма непросто, — отметил Григорьев.

Гендиректор «Национального центра проблем инвалидности», врач и эксперт ОНФ Александр Лысенко в свою очередь подчеркнул, что грядущее общероссийское голосование по поправкам в Конституцию — очень важное мероприятие для всех россиян, особенно в период всемирной экономической турбулентности.

«В Конституцию вносятся очень важные для людей поправки. Это и обязательная индексация пенсий, и гарантированная заработная плата для трудящихся, которая должна быть не ниже прожиточного минимума, и качественная медицина. О сокращении финансирования медицинской отрасли, если мы примем предложенные конституционные поправки, не будет и речи», — полагает эксперт.

Напомним, что в пятницу, 20 марта, начал работать сайт конституция2020.рф, созданный в рамках информационной кампании по организации и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок к Основному Закону. Информационный ресурс предоставляет исчерпывающую информацию о поправках, порядке голосования, а также знакомит пользователей с историей Конституции.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Крыма выразил надежду, что 22 апреля граждане примут участие в голосовании и поддержат поправки к Основному Закону. При этом он добавил, что, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, дату проведения общероссийского голосования можно будет сдвинуть.