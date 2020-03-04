Поправки к Конституции названы стопроцентным попаданием под запрос граждан

Все предложения по изменению Конституции, которые попали в список президентских поправок, являются «стопроцентным попаданием под запрос граждан». Такое мнение высказал директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, выступая в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Это касается социальных гарантий, медицины, контроля над чиновниками и так далее. Поправки появились не в последний момент. Они неоднократно обсуждались членами рабочей группы по внесению изменений в Конституцию с представителями различных социальных групп и регионов нашей страны. Поэтому сегодня мы наблюдаем со стороны обычных людей большой интерес к этим поправкам. И то, что они попадут в Основной закон, увеличит их значимость, поскольку как-то изменить ситуацию будет весьма непросто. Возьмем, к примеру, запрет на отчуждение территорий. Если этот запрет пропишут в Конституции, то вести переговоры о передаче российских территорий под юрисдикцию других государств станет уже невозможно», — отметил Григорьев.

Россияне воспринимают конституционные поправки как «повышение статусности» значимых для себя вопросов, добавил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Если брать социальную сферу, то здесь речь идет о двух базовых ценностях. Это семья и социальная справедливость. Все-таки россияне воспринимают сегодняшнее состояние нашего общества как несправедливость. И те меры, которые предложены, вселяют в них надежду на улучшение ситуации», — сказал эксперт.

Мамонов обратил внимание, что содержание поправок вызывает в россиянах желание принять участие в грядущем всенародном голосовании по изменению Конституции. По его мнению, «актуализируются как минимум три мотива»:

Первый мотив — это надежда на улучшение существующего положения. Второй мотив — демонстрация уважения к людям. Он вписывается в формулу «нас услышат». Третий мотив — демонстрация значимости проблематики для людей. Когда в поправках ощущается желание власти решить накопившиеся проблемы, тогда возникает, соответственно, интерес, поддержка и активная дискуссия.

«У нас в стране часто поднимается вопрос, какое государство строит действующий президент Владимир Путин. Сейчас, когда поправки предложены, мы можем наконец-то на этот вопрос ответить, — рассказал в свою очередь политолог Павел Данилин. — Эти поправки являются ценностным наследием Путина. Изменения направлены на устранение довольно болезненных разрывов, причем не только социальных, но и исторических. Не так давно представитель Конституционного суда заявил, что мы не являемся правопреемниками СССР. Тем самым он фактически поставил крест на нашем участии в формировании послевоенного мирового порядка. Это, на мой взгляд, неприемлемо. В процессе формирования послевоенного мирового устройства, смею напомнить, наш народ сыграл самую что ни на есть главную роль. И теперь благодаря поправке о месте России в мировой истории высказывания о том, что мы не являемся правопреемниками СССР, не будут иметь смысла. Этот разрыв устранится».

Напомним, с предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина к Основному Закону предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.