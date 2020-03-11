Олимпиаду в Токио могут перенести на два года

Если Олимпиада не сможет состояться этим летом в Токио из-за эпидемии коронавируса, наиболее реалистичным вариантом будет отложить мероприятие на один или два года. Такое заявление сделал член исполнительного совета организационного комитета Игр Харуюки Такахаши в беседе с корреспондентом The Wall Street Journal.

«Я не думаю, что Игры могут быть отменены. Это будет катастрофа. У Международного Олимпийского комитета будут проблемы в случае отмены. Одни только права на трансляции по американскому телевидению дают ему огромную сумму», — цитирует издание слова Такахаши.

При этом буквально несколько дней назад президент МОК Томас Бах призвал спортсменов «на всех парах и с полной уверенностью» двигаться навстречу Олимпиаде и продолжать подготовку.

По итогам заседания исполкома МОК было заявлено, что Игры в Токио состоятся в назначенные сроки, несмотря на вспышку COVID-2019 во многих странах мира, в числе которых оказалась и Япония.

По данным WSJ, компания SMBC Nikko Securities Inc. уже выпустила отчет, в котором говорится о том, что отмена Игр приведет к сокращению годового ВВП Японии на 1,4%. При этом предположения Такахаши о переносе Олимпиады на два года могут оказаться ошибочными, ведь ранее японский министр спорта Сейко Хасимото заявил, что по контракту Игры должны быть проведены до конца 2020 года.

Большое количество разных предположений может свидетельствовать о неопределенности, царящей среди чиновников МОК и представителей японских властей. Они реагируют на попытки справиться с продолжающейся вспышкой коронавируса, но эпидемия продолжает набирать обороты.