КХЛ приостановила чемпионат на неделю

Угроза распространения коронавируса вынудила руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приостановить на неделю розыгрыш Кубка Гагарина. Это время потребуется на разработку и согласование нового формата соревнований, в которых примут участие шесть российских команд. Даты продолжения турнира еще предстоит определить.

«Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.

Под вопросом и проведение игр Кубка Харламова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Министерство спорта России 16 марта приняло решение об отмене всех международных соревнований из-за угрозы распространения коронавируса. Еще до этого финский клуб «Йокерит» и «Барыс» из Казахстана отказались от продолжения борьбы за Кубок Гагарина из-за COVID-2019.

Полуфиналы конференций Кубка Гагарина должны были стартовать во вторник. На Западе предстояли встречи ЦСКА и московского «Динамо». СКА из Санкт-Петербурга остался без соперника из-за отказа «Йоккерита».

На Востоке сохранилась пара: казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев». Из-за выхода из розыгрыша «Барыса» без пары сейчас «Сибирь» из Новосибирска.

«Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах Лиги», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.