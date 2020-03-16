Аргентина закрыла границы из-за коронавируса

Границы Аргентины закрыты в связи с распространением в мире коронавируса. Столь радикальная мера будет действовать, по меньшей мере, 15 дней, заявил президент страны Альберто Фернандес.

«На следующие 15 дней, и этот срок может быть продлен, границы Аргентины будут закрыты», — цитирует ТАСС слова президента.

Правительство Аргентины также закрыло до 31 марта все школы. Людям старше 65 лет, находящимся в группе повышенного риска, предписано оставаться дома.

Президент Аргентины не исключил и более жестких мер в стране, где уже зафиксировано 45 случаев заболевания COVID-2019 и два летальных исхода.

Накануне о введении режима чрезвычайной ситуации заявили власти Словакии и Сербии. В Чехии введен всеобщий карантин и запрещено передвижение граждан.