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Аргентина закрыла границы из-за коронавируса

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© Pixabay

© Pixabay

Границы Аргентины закрыты в связи с распространением в мире коронавируса. Столь радикальная мера будет действовать, по меньшей мере, 15 дней, заявил президент страны Альберто Фернандес.

«На следующие 15 дней, и этот срок может быть продлен, границы Аргентины будут закрыты», — цитирует ТАСС слова президента.

Правительство Аргентины также закрыло до 31 марта все школы. Людям старше 65 лет, находящимся в группе повышенного риска, предписано оставаться дома.

Президент Аргентины не исключил и более жестких мер в стране, где уже зафиксировано 45 случаев заболевания COVID-2019 и два летальных исхода.

Накануне о введении режима чрезвычайной ситуации заявили власти Словакии и Сербии. В Чехии введен всеобщий карантин и запрещено передвижение граждан.

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