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Чрезвычайное положение из-за COVID-2019 ввели в Словакии

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© Needpix.com

© Needpix.com

В Словакии объявлено чрезвычайное положение по борьбе со вспышкой коронавируса. С 6:00 16 марта закроются все магазины, кроме продуктовых, аптек, банков, автозаправочных станций и почтовых отделений. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Пеллегрини.

По словам главы кабинета министров, правительственный комитет по кризису соберется в понедельник, чтобы обсудить дальнейшие меры, в том числе — шаги по смягчению воздействия кризиса на экономику. «Мы должны сделать все, чтобы темпы распространения вируса не увеличивались», — цитирует Reuters слова Пеллегрини .

Вероятно, в понедельник произойдет и остановка производства на заводе Volkswagen вблизи Братиславы из-за возможного случая коронавируса на предприятии, добавил премьер. Однако пресс-служба автопроизводителя пока не стала комментировать ситуацию, пообещав дать ответ позднее.

На прошлой неделе Словакия ввела пограничные проверки, прекратила международные поездки, закрыла школы, спортивные и развлекательные центры. Сейчас в стране 61 подтвержденный случай коронавируса. Смертельных случаев нет.

Тем временем в России распоряжением президента создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом.

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