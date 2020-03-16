найти ×
   
  • USD
    73.19
  • EUR
    81.86
СохранитьСохранено0
×

-101880

В Чехии ввели всеобщий карантин из-за коронавируса

Small default
© Pixabay

© Pixabay

Общенациональный карантин с 16 по 24 марта вводится в Чехии. О решении правительства страны сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.

«Мы приняли решение ограничить свободное передвижение граждан и воспрепятствовать распространению коронавируса», — цитирует его слова Reuters.

С полуночи вступает в силу запрет на передвижение. Исключение делается для работы, «основных покупок и других необходимых мероприятий». При этом гражданам рекомендуется по мере возможностей работать из дома или отдыхать.

День назад Чехия закрыла границы, школы, большинство магазинов, ресторанов. В стране с населением в 10,7 миллиона человек уже зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом.

Ранее стало известно о введении режима чрезвычайного положения в Словакии и Сербии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году
7014275читать позжечитаю позже
Экология
Носороги могут стать жертвами злоупотребления антибиотиками
2129241читать позжечитаю позже

главное


Общество
Будут ли в России страховать от коронавируса

Большинство страховых компаний не планирует разрабатывать отдельный продукт по COVID-2019.

-3026933читать позжечитаю позже

Здоровье
Советы
Спасайся кто может! Как не паниковать из-за коронавируса06 марта

Не все так страшно, как об этом могут рассказать «спецы» в интернете.

609955читать позжечитаю позже