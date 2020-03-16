В Чехии ввели всеобщий карантин из-за коронавируса

Общенациональный карантин с 16 по 24 марта вводится в Чехии. О решении правительства страны сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.

«Мы приняли решение ограничить свободное передвижение граждан и воспрепятствовать распространению коронавируса», — цитирует его слова Reuters.

С полуночи вступает в силу запрет на передвижение. Исключение делается для работы, «основных покупок и других необходимых мероприятий». При этом гражданам рекомендуется по мере возможностей работать из дома или отдыхать.

День назад Чехия закрыла границы, школы, большинство магазинов, ресторанов. В стране с населением в 10,7 миллиона человек уже зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом.

Ранее стало известно о введении режима чрезвычайного положения в Словакии и Сербии.