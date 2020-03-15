Сербия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса вводится с 16 марта в Сербии. Об этом заявил президент страны Александар Вучич на экстренной пресс-конференции.

«Сербия с сегодняшнего дня ведет войну с невидимым противником, вирусом. Наша страна должна победить. На основании конституции, письма министра обороны, моего письма и письма премьера мы приняли решение о введении чрезвычайного положения», — цитирует ТАСС слова сербского президента.

Запрос на введение чрезвычайного положения согласно процедуре президенту направил министр обороны Сербии Александар Вулин. Дальше его должны были бы рассмотреть парламентарии, но в стране уже запрещены собрания с числом участников более 100 человек. Решение закреплено подписями главы государства, премьер-министра и спикера парламента.

По последним данным, в Сербии зафиксировано 48 случаев заражения коронавирусом. Ранее чрезвычайное положение было также объявлено в Словакии. Единственной европейской страной, пока свободной от COVID-2019, остается Черногория.