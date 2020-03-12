«Это не хоккей»: Знарок прокомментировал последнюю игру с «Динамо»

«Динамо» получило определенное преимущество, проведя три игры на своей арене в присутствии зрителей. «Спартак» в третьем матче лишили поддержки трибун, которые весь сезон гнали игроков вперед, заявил по итогам шестого поединка первого раунда Кубка Гагарина главный тренер «красно-белых» Олег Знарок.

«Жалко, что „Динамо“ играли три игры при поддержке болельщиков, а мы нет. Мы очень благодарны им за весь сезон. К сожалению, сегодня их не было с нами. Это, по большому счету, не хоккей. На пустой арене не было эмоций», — заявил Знарок на послематчевой пресс-конференции.

Тренер подчеркнул, что его команда провела хороший сезон. И в последней его игре хоккеисты тоже бились и боролись, показав себя настоящими бойцами. «Спартаку» удалось создать боеспособный коллектив за короткий период времени.

Без поддержки трибун «Спартак» остался в результате указа мэра Москвы Сергея Собянина, чей указ запретил проводить общественные мероприятия, численность участников которых превышает пять тысяч человек. Клуб к тому моменту уже продал семь тысяч билетов и не смог решить, кому и по каким критериям отказать в посещении стадиона.



По итогам игры ветеран «Спартака» Борис Майоров заявил, что победная шайба «Динамо» в овертайме была заброшена с нарушением правил, но судьи этого не заметили.