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003426

На матчи РПЛ в Москве не пустят больше пяти тысяч человек

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© vk.com

© vk.com

Все игры чемпионата страны по футболу, запланированные в Москве до 10 апреля, состоятся, но доступ на трибуны будет ограничен. На стадионы пустят не более пяти тысяч человек в соответствии с распоряжением мэра города Сергея Собянина, сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Согласно разъяснениям, полученным в мэрии, в число допущенных на стадион входят не только болельщики, но и игроки, тренеры, сотрудники всех служб арены, пресса и другие участники событий. Обо всех последствиях решения городских властей пообещали сообщить дополнительно.

Пока в число футбольных матчей, допуск на которые будет ограничен, попали пять игр: ЦСКА — «Уфа», «Локомотив» — «Оренбург», ЦСКА — «Зенит», «Спартак» — «Уфа» и «Динамо» — ЦСКА.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, вводящий запрет на проведение до 10 апреля массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек.

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