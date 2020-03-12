Борис Майоров обвинил судей матча «Спартак» - «Динамо»

Победная шайба в ворота московского «Спартака» в шестом поединке первого раунда Кубка Гагарина со столичным «Динамо» была заброшена с нарушением правил. Судьи же засчитали ее, заявил ветеран отечественного хоккея и трехкратный чемпион СССР в составе «красно-белых» Борис Майоров.

«Судьи просматривали эпизод, и нарушения не увидели. Я же считаю, что нарушение было, шайбу „Динамо“ засчитывать было нельзя», — цитирует РИА Новости слова Майорова.

В моменте, о котором говорит прославленный хоккеист, нападающий «Динамо», двигаясь спиной вперед, явно заехал в зону «Спартака» раньше шайбы. Это было отчетливо видно на всех повторах. Но судьи сочли действия игрока «в рамках новых хоккейных правил».

Майоров отметил, что «Спартак» «нормально» провел серию, и проиграл в основном «из-за отсутствия ударного звена», в то время как у «Динамо» оно было.



«При Олеге Знарке „Спартак“ имеет свое лицо. Такого не было в прошлом сезоне. Считаю, что команда на правильном пути, но нужно усиление. Удовлетворение от сезона есть», — признался Майоров.

По его мнению, мастерство хоккеистов имеет решающее значение. Для достижения хорошего результата нужно подбирать соответствующих игроков.

«Спартак» в решающем матче еще и остался без поддержки зрителей. Столичный градоначальник Сергей Собянин запретил проводить в Москве общественные мероприятия, число участников которых превышает пять тысяч человек. К моменту выхода указа мэра, на матч уже было реализовано более семи тысяч билетов. Обращение клуба и КХЛ в мэрию результатов не дало. Чиновники не проявили снисхождения к людям, которые мечтали попасть на трибуны.

В такой ситуации клуб предпочел отказать всем, поскольку не смог найти критериев отбора лишних зрителей. Команда осталась без поддержки, которая помогла дважды обыграть «Динамо» на своем льду.

«Спартак» и при пустых трибунах провел игру достойно. Основное время закончилось со счетом 2:2. Затем случилась та самая «странная» шайба. «Динамо» выиграло серию со счетом 4:2.