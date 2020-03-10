«Спартак» примет решение по числу зрителей на матче с «Динамо» 11 марта

Количество зрителей на шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Спартак» — «Динамо» 12 марта в Москве является предметом обсуждения с руководством Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Окончательное решение будет принято 11 марта, заявили в пресс-службе хоккейного клуба «Спартак».

Арена в «Парке легенд», на которой «красно-белые» проводят домашние игры, вмещает 12 100 человек. На момент появления указа мэра столицы Сергея Собянина об ограничении числа участников спортивных мероприятий пятью тысячами, уже было продано больше билетов.

«Пока решения нет. Мы уже обсуждаем этот вопрос с руководством КХЛ. Решение будет завтра в первой половине дня», — цитирует ТАСС слова генерального директора ХК «Спартак» (Москва) Андрея Веревко.

Мэр Собянин 10 марта издал указ, на месяц ограничивающий число зрителей на спортивных мероприятиях пятью тысячами.

«Мы еще вчера продали более 5000 билетов», — добавил Веревко.

Стоит отметить, что под ограничения уже попали кроме двух хоккейных дерби «Спартак» — «Динамо» (12 и 14 марта), две серии с участием одного из этих клубов и ЦСКА в ¼ финала Кубка Гагарина (17−30 марта), футбольные матчи ЦСКА с «Уфой», «Зенитом» и «Динамо"(15 и 22 марта, 5 апреля), «Спартака» с «Уфой» (5 апреля), «Локомотива» с «Оренбургом» (21 марта), пять матчей ЦСКА в баскетбольной Евролиге и две игры «Динамо» в волейбольном чемпионате России.

Тем временем счет в серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Динамо» стал 2:3. Динамовцы одержали победу на своем льду в пятом матче 4:1. Две шайбы влетели уже в пустые ворота «красно-белых», пытавшихся отыграться на последних минутах.