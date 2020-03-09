найти ×
   
  • USD
    67.52
  • EUR
    75.84
СохранитьСохранено0
×

-306252

Концерты Мадонны отменили в Париже из-за коронавируса

Small f1a6d446e0
© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Запланированные на 10 и 11 марта в Париже концерты американской певицы Мадонны отменены.

Это вызвано мерами, введенными в связи с распространением коронавируса во Франции.

Как сообщается в коммюнике концертного зала Grand Rex, где должно было состояться шоу, решение об отмене концертов принято во исполнение министерского указа о запрете на проведение мероприятий численностью более 1 тысячи человек.

Организаторы заверили, что деньги за все купленные билеты будут возвращены, отмечает ТАСС.

По последним данным, число зараженных коронавирусом во Франции достигло 1126, из них умерли 19 человек.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Канаде из-за коронавируса отменили чемпионат мира по хоккею среди женщин, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля.

До этого оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) решил не проводить форум в 2020 году в связи с распространением коронавируса по всему миру.

Кроме того, из-за эпидемии коронавируса был отменен Женевский автосалон — 2020, который должен был открыться 3 марта. По той же причине в Китае решили не проводить Пекинский автосалон и этап «Формулы-1» в Шанхае, запланированные на апрель 2020 года, а в конце марта не состоится международный экономический форум на острове Хайнань.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети
751161566читать позжечитаю позже
Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве
21123904читать позжечитаю позже

главное


Экология
Общество
Компания из США поделилась опытом «компостирования» трупов

Услуги «экологически чистого» захоронения покойников начнут оказывать через год.

108873читать позжечитаю позже

История
Расследования
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году04 марта

Не вырвался ли «синдром токсического масла» с военной базы США?

302909читать позжечитаю позже