Концерты Мадонны отменили в Париже из-за коронавируса

Запланированные на 10 и 11 марта в Париже концерты американской певицы Мадонны отменены.

Это вызвано мерами, введенными в связи с распространением коронавируса во Франции.

Как сообщается в коммюнике концертного зала Grand Rex, где должно было состояться шоу, решение об отмене концертов принято во исполнение министерского указа о запрете на проведение мероприятий численностью более 1 тысячи человек.

Организаторы заверили, что деньги за все купленные билеты будут возвращены, отмечает ТАСС.

По последним данным, число зараженных коронавирусом во Франции достигло 1126, из них умерли 19 человек.



Ранее «Ридус» писал о том, что в Канаде из-за коронавируса отменили чемпионат мира по хоккею среди женщин, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля.

До этого оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) решил не проводить форум в 2020 году в связи с распространением коронавируса по всему миру.

Кроме того, из-за эпидемии коронавируса был отменен Женевский автосалон — 2020, который должен был открыться 3 марта. По той же причине в Китае решили не проводить Пекинский автосалон и этап «Формулы-1» в Шанхае, запланированные на апрель 2020 года, а в конце марта не состоится международный экономический форум на острове Хайнань.