Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

Женевский автосалон — 2020, который должен был открыться 3 марта, не состоится из-за эпидемии коронавируса, сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителей Skoda и Porsche.

Такое решение приняли власти Швейцарии, которые ранее уже заявили о том, что как минимум до 15 марта в стране отменяются все общественные мероприятия с участием более одной тысячи человек.

Это вызвано распространением коронавируса в Швейцарии, где число зараженных достигло уже девяти человек, среди которых есть и дети, пишет издание.

В связи с эпидемией важные мероприятии были отменены и в других странах. В Китае решили не проводить Пекинский автосалон и этап «Формулы-1» в Шанхае, запланированные на апрель 2020 года, а в конце марта не состоится международный экономический форум на острове Хайнань.

Предположительно, некоторые футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить без зрителей, а в случае дальнейшего распространения коронавируса могут быть отменены чемпионат Европы по футболу — 2020 и летняя Олимпиада в Токио.

Ранее сообщалось, что организаторы ежегодной выставки мобильных технологий MWC 2020, которая должна была состояться в Барселоне, отменили ее из-за угрозы распространения коронавируса.

По состоянию на утро 28 февраля в Китае пневмонией нового типа заразились 78 959 человек, из них в тяжелом состоянии находятся 7952 человека, количество жертв достигло 2791, а выздоровели 36 213 больных, однако были зафиксированы случаи повторного заражения.



Число заразившихся коронавирусом COVID-19 за пределами материкового Китая увеличилось за сутки почти на семьсот человек и к утру 28 февраля достигло 4443, а количество погибших от болезни выросло с 57 до 70 человек.

