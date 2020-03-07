Чемпионат мира по хоккею среди женщин отменили в Канаде из-за коронавируса

В Канаде отменили чемпионат мира по хоккею среди женщин.

Такая мера принята в связи с распространением коронавирусной инфекции, заявил агентству AP президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Турнир должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в канадских городах Галифакс и Труро.

Ранее оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) решил не проводить форум в 2020 году в связи с распространением коронавируса по всему миру.

Кроме того, из-за эпидемии коронавируса был отменен Женевский автосалон — 2020, который должен был открыться 3 марта. В Китае решили не проводить Пекинский автосалон и этап «Формулы-1» в Шанхае, запланированные на апрель 2020 года, а в конце марта не состоится международный экономический форум на острове Хайнань.

Также сообщалось, что организаторы ежегодной выставки мобильных технологий MWC 2020, которая должна была состояться в Барселоне, отменили ее из-за угрозы распространения коронавируса.