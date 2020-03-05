Организаторы ПМЭФ-2020 объявили о его отмене из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) решил не проводить форум в 2020 году в связи с распространением коронавируса по всему миру.

Как заявили организаторы, данное решение вызвано чрезвычайной ситуацией международного значения, объявленной ВОЗ, а также распространением COVID-2019 в странах-участницах ПМЭФ.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — цитирует «Интерфакс» председателя оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрея Белоусова.

ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня. В рамках форума планировалось провести панельную дискуссию «Новый коронавирус — старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?» с участием руководителей международных и российских организаций в области здравоохранения, представителей научного сообщества и международного бизнеса.

Ранее из-за эпидемии коронавируса был отменен Женевский автосалон — 2020, который должен был открыться 3 марта. Кроме того, в Китае решили не проводить Пекинский автосалон и этап «Формулы-1» в Шанхае, запланированные на апрель 2020 года, а в конце марта не состоится международный экономический форум на острове Хайнань.



Также сообщалось, что организаторы ежегодной выставки мобильных технологий MWC 2020, которая должна была состояться в Барселоне, отменили ее из-за угрозы распространения коронавируса.

Общее число зараженных коронавирусом в мире к утру 5 марта достигло 95 231 человека. За пределами материкового Китая число зараженных составило почти 15 тысяч.

Новый вирус подхватили и семеро россиян: четыре зараженных находятся в карантине на родине, два — в ОАЭ и один — в Азербайджане. Кроме того, в Санкт-Петербурге коронавирус COVID-19 выявлен у гражданина Италии.