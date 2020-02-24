В Нидерландах заявили о наличии свидетеля запуска ракеты, сбившей MH17

Международная следственная группа, занимающая делом о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе, располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей самолет, заявил прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

«Я бы сказал, что у нас есть как минимум один очевидец», — признался он в интервью телеканалу CBS.

Вестербеке также уточнил, что из 298 жертв авиакатастрофы опознаны 296, а останки еще двух погибших так и не были найдены.

Ранее «Ридус» писал о том, что 18 февраля 2020 года Bonanza Media, основанная нидерландским журналистом Максом ван дер Верффом и его российской коллегой Яной Ерлашовой, опубликовала несколько документов, призванных опровергнуть версию о стрельбе по «Боингу» из российского ЗРК «Бук», якобы поставленного ополченцам ДНР.

Напомним, крушение малайзийского Boeing-777 произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины, рядом с населенным пунктом Грабово. На борту лайнера находились 298 человек из 10 стран мира, все они погибли. Обстоятельства крушения выясняются уже шестой год.



В мае 2018 года Международная следственная группа представила материалы расследования, согласно которым самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежащего российской 54-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

В России отвергли обвинения в уничтожении самолета и подвергли сомнению результаты работы зарубежных следователей. В Минобороны РФ заявили, что сбившая «Боинг» над Донбассом ракета была отправлена на Украину еще в советское время и состояла на вооружении ВСУ.

В июне 2019 года Международная следственная группа, назвала имена причастных к крушению пассажирского самолета: это граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и полковник Олег Пулатов (позывной Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харценко (позывной Крот).

Суд по делу МН17 должен начаться 9 марта, но ни один из подозреваемых не планирует на нем присутствовать, а конституции России и Украины не предусматривают экстрадиции их граждан.

Недавно газета «Новые Известия» опубликовала версию технического экперта Юрия Антипова, согласно которой малайзийский «Боинг» был уничтожен взрывным устройством, находившимся на борту.

