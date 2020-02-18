Голландская разведка знала об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

В районе крушения самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, в июле 2014 года не находился ни один зенитно-ракетный комплекс «Бук». И это было известно Службе военной разведки и безопасности Нидерландов, следует из документа, опубликованного накануне платформой для независимых журналистов Bonanza Media.

В донесении, направленном разведкой голландской прокуратуре, сказано, что «рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы „Бук-М1“».

По словам журналиста из Нидерландов Макса ван дер Верффа, который вместе с российской журналисткой Яной Ерлашовой основал Bonanza Media, «главный вывод» заключается в том, что голландская сторона имела данные о расположении комплексов «Бук» во время конфликта на востоке Украины.

«Эту информацию мы не видели ранее. И голландская сторона в своих документах приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ни одного „Бука“ поблизости от места крушения MH17», — цитирует ТАСС слова журналиста.

Большой интерес представляет еще один документ, опубликованный Bonanza Media. Это стенограмма беседы независимого журналиста Билли Сикса из Германии с представителями полиции Австралии. Он говорит о свидетелях, видевших в небе в день крушения MH17 истребители Украины.

«Я удостоверился у самого Билли, что эти документы являются настоящими. И это одна из причин, которые позволяют нам быть уверенными, что эти документы не поддельные», — заявил ван дер Верфф, категорически отказавшись говорить об источнике документов.

Еще один документ указывает на странности изображений, с которыми спустя почти год после катастрофы работали австралийские специалисты. Они не были оригинальными и были ранее отредактированы. Так, даты изменения файлов предшествовали дате создания. Получается, что у австралийцев не было оригинальных фотографий. Они брали обрезанные из социальных сетей.

«Для меня это было шокирующим», — признался Макс ван дер Верфф.

Также журналисты опубликовали стенограмму беседы полиции Нидерландов со свидетелем, имя которого не раскрывается. По его словам, за несколько минут до катастрофы Boeing 777 в районе крушения были замечены два украинских истребителя. Затем раздался громкий взрыв и в небе появился белый горизонтальный столб дыма, а также падающий лайнер.

Расследованием катастрофы занимается Совместная следственная группа, состоящая из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года стали известны имена четырех подозреваемых в причастности к трагедии. 9 марта в Нидерландах планируется начало судебного процесса. При этом российская сторона много раз указывала на отсутствие надежных аргументов у следствия, а также его нежелание рассматривать выводы расследования, проведенного Россией.

В результате катастрофы Boeing 777 на востоке Украины 17 июля 2014 года погибли все находившиеся на борту 298 человек.