найти ×
   
  • USD
    63.95
  • EUR
    69.77
СохранитьСохранено0
×

00126

Минтранс предложил запретить работать в такси убийцам и насильникам

Small 85fd31f863
© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость, в России не могут работать на государственной службе, в правоохранительных органах, быть адвокатами, педагогами, охранниками и занимать еще некоторые должности. Министерство транспорта РФ предлагает также запретить им становиться таксистами, водителями автобусов, троллейбусов или трамваев. Сделать это необходимо в интересах безопасности граждан страны.

По данным газеты «Известия», законопроект, запрещающий осужденным за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование и терроризм работать водителями общественного транспорта, уже разрабатывается в Минтрансе. В июле его должны передать на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности, а в октябре направить в Государственную думу.

Документ носит название «Об особенностях допуска отдельных категорий лиц к осуществлению деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами и о внесении изменений в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Статистики по преступлениям, совершенным данной категорией лиц во время работы водителями общественного транспорта, нет. Но целесообразность подобного регулирования подтверждается положениями федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», заявили в Минтрансе.

Стоит отметить, что таксисты нередко фигурируют в криминальных сводках. В октябре прошлого года в Санкт-Петербурге задержали водителя, избившего и ограбившего клиента, в Москве — порезавшего пассажира ножом. Еще один мужчина в столице попытался изнасиловать девушку, севшую в его такси.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Советы
Что поможет простить и избавиться от чувства обиды
1025304читать позжечитаю позже
Экономика
Две тысячи избранных богаче 4,6 миллиарда самых бедных людей Земли
5023497читать позжечитаю позже

главное


Животные
Спорт
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии

Дополнительные проблемы создали стюарды, бросившиеся его ловить.

2211249читать позжечитаю позже

Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети13 декабря 2019

Особенно в восторге от него дети.

16522471читать позжечитаю позже