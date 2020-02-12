Минтранс предложил запретить работать в такси убийцам и насильникам

Люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость, в России не могут работать на государственной службе, в правоохранительных органах, быть адвокатами, педагогами, охранниками и занимать еще некоторые должности. Министерство транспорта РФ предлагает также запретить им становиться таксистами, водителями автобусов, троллейбусов или трамваев. Сделать это необходимо в интересах безопасности граждан страны.

По данным газеты «Известия», законопроект, запрещающий осужденным за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование и терроризм работать водителями общественного транспорта, уже разрабатывается в Минтрансе. В июле его должны передать на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности, а в октябре направить в Государственную думу.

Документ носит название «Об особенностях допуска отдельных категорий лиц к осуществлению деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами и о внесении изменений в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Статистики по преступлениям, совершенным данной категорией лиц во время работы водителями общественного транспорта, нет. Но целесообразность подобного регулирования подтверждается положениями федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», заявили в Минтрансе.

Стоит отметить, что таксисты нередко фигурируют в криминальных сводках. В октябре прошлого года в Санкт-Петербурге задержали водителя, избившего и ограбившего клиента, в Москве — порезавшего пассажира ножом. Еще один мужчина в столице попытался изнасиловать девушку, севшую в его такси.