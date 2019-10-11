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Таксист избил и ограбил клиента за долгое ожидание

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В Петербурге задержали таксиста, избившего и ограбившего клиента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с материалами уголовного дела.

По его данным, 22-летнего водителя подозревают в том, что он избил пассажира и отобрал у него 7700 рублей.

Инцидент произошел в ночь на 10 октября в Красносельском районе города.

Собеседник агентства рассказал, что таксист разозлился на пассажира из-за долгого ожидания.

Когда клиент сел в машину, водитель полоснул пассажира по лицу обратной стороной лезвия ножа и потребовал деньги. Забрав все наличные, таксист ударил пассажира, выпихнул из машины и уехал.

Задержанный водитель является гражданином Азербайджана, работает в «Яндекс.Такси». Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад актриса Юлия Ауг рассказала о конфликте с водителем «Яндекс.Такси» в Подмосковье. По ее словам, мужчина за рулем просматривал соцсети, а потом и вовсе попытался высадить ее.

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