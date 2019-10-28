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В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку

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В столице сотрудники полиции задержали таксиста, который пытался изнасиловать пассажирку, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 27 октября.

Как стало известно телеканалу, студентка одного из столичных медицинских вузов вызвала такси, чтобы доехать до дома.

Водитель остановил машину на автобусном круге на Люблинской улице и начал приставать к девушке.

Когда же пассажирка ответила назойливому таксисту отказом, он начал ее бить.

Девушке удалось выскочить из салона машины, однако водитель догнал ее и приставил к животу нож.

Студенка кричала, прося ее отпустить. В какой-то момент ей удалось отвлечь внимание таксиста и сбежать.

Водителя задержали через несколько часов после инцидента. Им оказался ранее судимый за мошенничество уроженец Узбекистана, который дал в полиции признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело, отмечает телеканал.

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