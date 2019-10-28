В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку
- 28 октября 2019, 21:12
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице сотрудники полиции задержали таксиста, который пытался изнасиловать пассажирку, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 27 октября.
Как стало известно телеканалу, студентка одного из столичных медицинских вузов вызвала такси, чтобы доехать до дома.
Водитель остановил машину на автобусном круге на Люблинской улице и начал приставать к девушке.
Когда же пассажирка ответила назойливому таксисту отказом, он начал ее бить.
Девушке удалось выскочить из салона машины, однако водитель догнал ее и приставил к животу нож.
Студенка кричала, прося ее отпустить. В какой-то момент ей удалось отвлечь внимание таксиста и сбежать.
Водителя задержали через несколько часов после инцидента. Им оказался ранее судимый за мошенничество уроженец Узбекистана, который дал в полиции признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело, отмечает телеканал.
Войти через социальные сети: