Водитель такси в Москве порезал пассажира
- 22 октября 2019, 12:15
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице задержали 52-летнего водителя такси, нанесшего пассажиру ранения ножом.
По данным полиции, инцидент произошел на Тестовской улице.
Таксист высадил из машины 32-летнего москвича, после чего нанес ему удары предметом, схожим с ножом, в поясничную область и левую кисть.
Прибывший на место наряд скорой помощи госпитализировал потерпевшего.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.
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