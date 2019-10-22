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Водитель такси в Москве порезал пассажира

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© мвд.рф

© мвд.рф

В столице задержали 52-летнего водителя такси, нанесшего пассажиру ранения ножом.

По данным полиции, инцидент произошел на Тестовской улице.

Таксист высадил из машины 32-летнего москвича, после чего нанес ему удары предметом, схожим с ножом, в поясничную область и левую кисть.

Прибывший на место наряд скорой помощи госпитализировал потерпевшего.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

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